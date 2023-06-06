Van Gölü sahil bandı yolunda çalışmalar devam ediyor

VAN Gölü ile çevresinin kirlenmesine neden olan şehir merkezinde yıkımı gerçekleştirilen ahırların yerine, geçen yıl projesi başlatılan sahil bandı yolunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Van Kalesi'nin güneyindeki sahil bandında inceleme yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nün sadece Van'a ait değil, tüm insanlığa ve Türkiye'ye ait bir değer olduğunu, bu değeri korumak için 16 kilometrelik bir sahil bandı yolu yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırların büyük çoğunluğu geçen yıl yıkıldı. Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de desteklediği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, ahırları polis eşliğinde yıktı. Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği projeyle de geçen yıl bölgede, sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ilçe belediyeleri de destek veriyor. Van Kalesi'nin güneyindeki sahil bandında inceleme yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil bandı yolunun kent için kıymetli olduğunu söyledi. Vali Balcı,"Yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil bandı yolu yapıyoruz. İnşallah bunu 16 kilometreye çıkartacağız. Bin 100 dönümlük alanda da büyük bir rekreasyon alanı gerçekleştiriyoruz. aynı zamanda da Van Gölü'nde dip çamur temizliği yaptırıyoruz. Van Gölü sadece Van'a ait bir değer değil, Türkiye'ye hatta bütün insanlığa ait bir değer. Sadece ekonomik bir değer, sadece doğal bir güzellik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel zenginlik sunan, atalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer. Bu sahil yolunu yaptığımız zaman, 1100 dönüm alan üzerindeki rekreasyon projesini gerçekleştirdiğimiz zaman burası büyük bir kültürel, turistik merkezi olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, mühendisinden, işçisine, ustasından, teknisyenine hepsine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu rekreasyon alanlarında spor alanları, sosyal dolantı alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları, kısacası insan olacak. Aileleriyle gelenler doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacaklar."dedi.

VAN'DAKİ SAHİL YOLUNU, ERCİŞ İLE BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Sahil bandı yolunun toplam 16 kilometre olacağını anlatan Vali Balcı," Bu sahil yolunu, Erciş yoluyla da birleştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda da şimdi bizim çevre yolumuz da yapılıyor. İki tane büyük yolumuz yapılmış oluyor. Hedefimiz, Vanlı hemşehrilerimizi Van Gölü'nün güzelliğinden zenginliğinden yararlandırmak.Sadece Vanlı hemşehrilerimiz değil, çevre il ve ilçelerde yaşayan insanlar için de bir turistik ve cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Van Kalesi'nin yanında eski camilerimiz var. Şimdi, onların da kısa zamanda Hüseyinpaşa, Hüseyin Paşa'nın yanındaki Kızılca Minare Cami, Ulu Cami, yukarıdaki Süleyman Ana Cami,yani bu 3 camide de restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eski Van şehrini de ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Bu alanda rekreasyon alanı yaptık. Kapadokya Üniversitesi'nde yaptığımız turizm master planını hazırladık. Bir plan ve program dahilinde yapılması gerekiyor. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma yaptılar. Geçen hafta sunumlarını yaptılar."diye konuştu.

'VAN'A DAHA ÇOK TURİST GELMESİ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ'

Bölgeye daha çok turistin gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Vali Balcı,"Turistlerin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmamız lazım. Van, zaten yüksek asaletli insanlarıyla, asili insanlarıyla ve şehir olarak sunduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikte bir cazibe merkezi. Biz, bunları zaten sunduğumuz zaman turizm için büyük bir merkez olacağını düşünüyorum. Van'ın bu konuda önü de, ufku da çok açık.Tüm bu çalışmalarımız yanı sıra eğitime de büyük önem veriyoruz."ifadelerini kullandı.(DHA)