Van Gölü'ndeki Mavi Bayraklı Plaj Bayram Tatiliyle Dolup Taştı

Türkiye'de denize kıyısı olmadığı halde 'mavi bayrak' alan tek plaj olan Van'ın Tuşba ilçesinde halk plajı, bayram tatili ile dolup, taştı. Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, doğal güzelliği ve saklı koyları ile dikkat çekiyor. Plaj yetkilisi Mehmet Argış, havaların ısınması ile sezonu açtıklarını belirterek, 'Uzun bir kış sezonunun ardından sezonu açtık ve yoğunluk var. Buranın piknik alanı ve suyu çok güzel. Tatilini evde geçirenler, mavi bayraklı halk plajına gelsin. Türkiye'de denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak alan tek plaj; burası' dedi.

Denizden yüksekliği 1700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, doğal güzelliği ve saklı koyları ile dikkat çekiyor. Denize kıyısı olmadığı halde 2018'de 'mavi bayrak verilen ilk plaj' olarak açılışı yapılan, Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı da temiz suyu ile tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Havaların ısınması ve bayram tatili ile 'mavi bayraklı' halk plajında, hareketlilik yaşanıyor. Yerli turistlerin yanı sıra, İran'dan gelen turistler de plajın keyfini çıkartıyor. Plaj yetkilisi Mehmet Argış, havaların ısınması ile sezonu açtıklarını belirterek, "Uzun bir kış sezonunun ardından sezonu açtık ve yoğunluk var. Buranın piknik alanı ve suyu çok güzel. Tatilini evde geçirenler, mavi bayraklı halk plajına gelsin. Türkiye'de denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak alan tek plaj; burası" dedi. Yağmur Azeryan (8) de ailesi ile plaja geldiğini belirterek, "Burayı çok iyi buldum. Burası çok güzel. Burayı herkes denemeli. Kısacası burayı çok beğendim ve iyi vakit geçiriyorum" diye konuştu.