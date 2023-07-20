Van Gölü'nde Yüzme Festivali Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali, renkli görüntülerle 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor. Katılımcılar, Çarpanak adasından kıyıya kulaç atarak Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yüzme deneyimi yaşıyor. Festival, Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında kulaç attılar

Van denizi yüzme festivali renkli görüntülerle devam ediyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlediği ' Van Denizi Yüzme Festivali' 2. gün etkinlikleriyle devam ediyor. Katılımcılar 2. Gün etkinliğinde Çarpanak adasından kıyıya kulaç attı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi gecen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören ' Van Denizi Yüzme Festivali' bu yılda renkli görüntülere sahne oluyor. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteklediği festivalin 2. gününde katılımcılara Edremit Kent meydanında Van Gölüne karşı kahvaltı verildi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de katıldığı kahvaltının ardından yüzme etkinliğinde yer alacak yüzücüler, mini yüzme testinden sonra teknelerle Çarpanak adasına geldi. Burada bone, bileklik ve yüzme balonlarıyla kıyıya kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik de etkinlik süresince eşlik etti. Zaman zaman da ada ile kıyı arasında bulunan tarihi kral yolunda yürüyen katılımcılar, yaklaşık 20 dakikanın ardından kıyaya ulaştı.

Kıyıya ilk ulaşanlardan yüzücülerden Salim Işıklı, etkinliğe İstanbul'dan katıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl yapılan etkinliğe katılan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl kendisinin de başvurduğunu ifade eden Işıklı, "Geçen yıl etkinliğe katılan arkadaşlarım çok memnun ayrılıp tavsiye edince ben de katılmak istedim. Gerçekten Van halkı çok ilgililer. Belediyeler çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğin her anında yanımızdalar. Konaklamamız, yeme-içmemiz. Her konuda Van Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Bugün ki parkur kısa olmasına rağmen çok güzeldi. Sodalı, değişik bir su. Seneye de olsa gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Etkinliğe geçtiğimiz yıl da katılan Dilruba Ercan isimli vatandaş, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikten büyük keyif aldıklarını vurgulayan Ercan, "Bu yıl ki etkinliğin ilk gününde dalış yapıldı. Bugün de Çarpanak Adasında yüzeceğiz. Çok güzel geçiyor etkinlik" dedi.

Yüzücüler daha sonra Çarpanak adasından öğle yemeği için Edremit sahiline geçti. 2. Gün etkinliği Mollakasım Mavi Bayraklı Halk plajında İnci kefali ikramı ve konser etkinliği ile tamamlanacak. 21 Temmuz'da Adır Adasından kıyıya, 22 Temmuz'da Bitlis Nemrut Krater Gölünde yüzme etkinliği ile devam edecek olan festival, 23 Temmuz'da Akdamar Adasından kıyıya yüzme etkinliği ile sona erecek.