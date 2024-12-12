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Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
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Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 13 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

Okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla beraber birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere birçok kişieğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

VAN VALİLĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13.12.2024 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.(RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil)

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacaktır. (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir.)

Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (13.12.2024 Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (13.12.2024 Cuma) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Antalya Körfezi'nin batısında rüzgarın, bugün (12.12.2024 Perşembe) gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma (13.12.2024) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Bugün (12.12.2024 Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Bitlis'in doğu kesimleri ile Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların, yarın (13.12.2024 Cuma) etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şu an itibarıyla okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde valiliklerden açıklama yapılması bekleniyor. Güncel bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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