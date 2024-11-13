VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar

13 Kasım tarihinde Van'ın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu. Bu kesintiler, belirli mahalle ve sokaklarda gerçekleşecek olup, vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları için önceden bilgilendirme yapıldı. Kesintinin gerçekleşeceği ilçeler ve bu ilçelere bağlı mahalleler vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, elektrik kesintisinin süresi ve detayları da dikkatle takip ediliyor. Peki, 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar hangileri? Detaylar haberimizde...

13 KASIM VAN'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Van'daki elektrik kesintisinin hangi ilçeleri, mahalleleri ve sokakları etkileyeceğine dair açıklamalar, kesintiden etkilenecek olan bölge sakinlerinin günlük işlerini planlayabilmesi açısından önem taşıyor. Enerji sağlayıcı şirket tarafından yapılan duyuruda, 13 Kasım'da belirli saatler arasında yapılacak olan bu kesintilerin altyapı çalışmaları ve iyileştirme amacıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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