Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara birçok ilin yanı sıra İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan'dan firmalar ürünlerini sergiledi. Açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, turizm anlamında yapılan çalışmalara değindi.

"Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" 13. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara birçok ilin yanı sıra İran, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan'dan firmalar ürünlerini sergiledi. Açılış törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, turizm anlamında yapılan çalışmalara değindi. Balcı, "Turizm; ekonomi demek, hayat demek, yaşam demek. Biz de turizmi desteklemek için birçok güzel iş yapıyoruz. Öncelikle Van'ın kültürüne turizmine çok büyük katkı sağlayacak büyük bir kültür merkezi yapıyoruz. Bunun yanındna Hoşap Kalesi, Akdamar Adası, Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon çalışmalarımız başladı. Yine Gevaş'ta bulunan İzzettin Şir Camii'nde restorasyon çalışmalarımızın ihalesi yapıldı. Yine eski Van şehrini ayağa kaldırıyoruz. İnanıyorum ki eski Van şehri, ekim ayında tamamlanması planlanan sahil yolu ile beraber şehrin kültürüne ve turizmine büyük katkı sağlayacak. Ben bu anlamda bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise fuara 4 ülkeden katılımın sağlandığını belirterek, "Öncelikle bizim şehrimizi sahiplenmemiz lazım. Van eğer bir değer ise biz de bir değeriz. Yaşadığımız şehre, yaşadığımız topluma sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Güler de, fuarda 5 ülkeden 74 standın açıldığını ve bu stantlarda toplam 110 markanın sergilendiğini söyledi. Güler, "Fuarda yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 2 bin profesyonel turizmci, 4 gün boyunca yeni turizm destinasyonları oluşturmak için bir arada olacaklar. Halı sahada 16 firma ile başladığımız fuarlardan bugün pandemiye rağmen, bazı sıkıntılara rağmen Allah'a şükür gayet kaliteli ve rağbet gören fuarlar yapma aşamasına geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Gurme ve Mutfak Fuarı'nın ilk olmasına rağmen başarılı geçtiğini vurgulayan Güler, "Geçen hafta ilk defa düzenlenen Gurme ve Mutfak Fuarı, Van TSO öncülüğünde gerçekleşti. İlk olmasına rağmen başarılıydı. Birinci öncelik kaliteli olmalı diye yola çıktık ve herkesin memnun olacağı butik bir fuar olmasını öncelikle insanlara anlatılması gerektiğini ön görmüştük. Bunun için fuarı küçük tutmuştuk. Aynı zamanda fuarın ruhuna uygun olarak Türkiye genelinde 20'ye yakın gurme sektöründe önemli insanlar tarafından burada sunumlar yapıldı. Bu gelecekte bölgenin en tirend fuarlarından biri olacak. Ben bu anlamda bu fuarı Van'a kazandıran Van TSO yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Firma sahipleri ise bu fuarın sektör açısından önemli olduğuna değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN