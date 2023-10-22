Van depreminin simge ismi Yunus Geray'ı ailesi unutamıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden ve felaketin simge ismi olan Yunus Geray'ı ailesi unutamıyor.

2011 yılında Van'da meydana gelen 7.2'lik depremde 644 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmıştı. Deprem özellikle Erciş ilçesinde çok fazla hasara neden olmuştu. Erciş'te hayatını kaybeden 604 kişiden biri olan Yunus Geray, enkazdan sağ olarak çıkarılmış ve mide kanaması geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulansla Erzurum'a gönderilirken, Ağrı'da hayatını kaybettiği anlaşılınca defin için cenazesi Erciş'e geri getirilmişti.

Yunus Geray'ın babası Yusuf Geray, Erciş'te oturduklarını belirterek, "Yunus'u çok seviyorduk. Her akşam aklımızda, hiç unutmuyoruz ve çok özlüyoruz. Eşim de çok üzülüyor. Biz çocukların yanında ağlamıyoruz, bu odaya gelip Yunus'un fotoğrafına bakıp ağlıyoruz. Yunus'un özlemini çok çekiyorum. Annesi de benim gibi çok özlemini çekiyor ve çok özlüyor. Ben 4 kez anjiyo oldum, bunlar ilaçlarım. Nefes darlığı ve şekerim var. Çalışamıyorum. Hiçbir gelirim yok" dedi.

Deprem günü Yunus'un öğretmeninin verdiği ödevin fotokopisini çekmek için kardeşiyle birlikte çarşıya gittiğini söyleyen baba Geray, "Deprem olmadan önce Yunus kardeşini eve gönderiyor, kendisi de çarşıda kalıyor. Deprem olduktan sonra kardeşini jandarma getiriyor eve, ben de akşam eve geldiğim de Yunus'un gelmediğini öğrenince tekrar çarşıya gittim. Yunus'u aradım, telefon çekmiyordu. Tanıdıklara sordum bulamadım, gece 01.00 gibi hastanede olduğunu öğrendim. Hastaneye gittiğimde Yunus gözlerini açtı ve bize baktı ama konuşmadı. Doktorlar Erzurum'a sevk etti. Ambulansla Erzurum'a götürürlerken Ağrı'da vefat etti. Biz Ağrı'dan getirip burada defnettik. Yunus'la birlikte 10 çocuğum var. 5 kız ve 5 erkek" diye konuştu.

Anne Müyesser Geray ise Yunus'u çok sevdiğini ve çok özlediğini belirterek, "Çocuklarımdan en çok Yunus'u seviyordum. Her gün özlüyorum. Hep rüyalarıma geliyor. Geçen deprem olduğunda biz ağladık" ifadelerini kullandı.