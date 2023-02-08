Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Van felaketinin detayları merak edildi. Van depreminde kaç kişi öldü 2011? 2011 Van depreminde kaç bina yıkıldı, deprem şiddeti kaç?

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız" dedi. Büyük yıkımın yaşandığı depremin ardından 2011 yılında Van'da yaşanan depremin detayları araştırıldı. Peki, Van depreminde kaç kişi öldü 2011? 2011 Van depreminde kaç bina yıkıldı, deprem şiddeti kaç?

VAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ekim 2011 Van depremi, 23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.

Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından kaydedildi. Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2Mw büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonucunda bölgesel olarak yapılan çalışmalarda ölü, yaralı ve enkaz sayıları ile bu sayıların genel toplama oranı, 31 Ekim 2011 tarihinde aşağıdaki gibidir.

Van, Merkez | 95 ölü, 350 yaralı, 10 enkaz

Van, Erciş | 169 ölü, 750 yaralı, 55 enkaz

Diğer bölgeler | 337 ölü, 3052 yaralı, 2197 yaralı

8 Ekim günü sabah saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklamada; Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde TSİ 09:30 itibarıyla 10.621 binanın incelendiği; 5739 binanın hasarlı ve oturulmaz, 4882 binanın hasarlı ancak oturulabilir olduğu ve tespit çalışmalarına devam edildiği belirtildi. Deprem nedeniyle toplam 2262 bina yıkıldı.