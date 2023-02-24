Van depremi ne zaman oldu? Van depreminde kaç kişi öldü?

Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Van depremi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 2011 yılında gerçekleşen ve büyüklüğü ile kayıtlara geçen deprem hala hafızalardan silinmedi. Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan Van depreminde büyüklüğü ile ön plana çıkarken çevre illerde de hissedilmişti. Peki, Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depreminde kaç kişi öldü? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden gündeme gelen Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan Van depreminde büyüklüğü ile ön plana çıkarken çevre illerde de hissedilmişti. Diğer yandan maddi hasarın da oldukça fazla olduğu Van depremi sonrası bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gönderilmişti. Ardan yıllar geçmesine rağmen deprem geçeği kendini unutturmadı ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler sonucu birçok vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımız ise enkaz altında günlerce kaldı. Yakın döneme damgasını vuran depremliden biri olan Van depreminin sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van depreminde kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

VAN DEPRENDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi kaynaklara göre 3 Ekim ve 9 Kasım 2011 Van depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlar dan sağ olarak kurtarılmıştır.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

23 Ekim 2011 günü saat 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2olarak düzeltildi. Depremin ardından Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde binalar yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi