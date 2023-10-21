Kamuoyunda "Aslın Felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Van depremi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Peki, Van depremi ne zaman oldu? Van depremi hangi tarihte, kaç yılında meydana geldi?

Van depremi ne zaman oldu? Sorusu, Kahramanmaraş depremlerinin ardından zaman zaman araştırılan konular arasında yer almakta. Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri olan Van depreminde büyüklüğü ile ön plana çıkarken çevre illerde de hissedilmişti. Diğer yandan maddi hasarın da oldukça fazla olduğu Van depremi sonrası bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gönderilmişti. Peki, Van depremi ne zaman oldu? Van depremi hangi tarihte, kaç yılında meydana geldi?

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

23 Ekim 2011 günü saat 13.41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren bir depremdir. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2 olarak duyuruldu. 2011 yılında gerçekleşen ve büyüklüğü ile kayıtlara geçen deprem hala hafızalardan silinmedi.

Resmi kaynaklara göre 3 Ekim ve 9 Kasım 2011 Van depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlar dan sağ olarak kurtarılmıştır.