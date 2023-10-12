Afad ve Kandilli Rasathanesi 12 Ekim Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika depremleri!

Van deprem mi oldu? Sorusu, zaman zaman yaşanılan sarsıntılar nedeniyle merak edilebilmekte. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika depremleri!

VAN DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından kaydedilmekte olan deprem verilerine göre 12 Ekim Perşembe günü Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 7.0 Km olarak geçti ve çevre illerden hissedildi. Deprem tam olarak saat 14:04:04'de kayıtlara geçti ve birçok kişinin tedirgin olmasına neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.