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Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 24 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 24 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Van deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 24 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Dakika: İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildiSon Dakika: İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi
Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Mart dün gece deprem mi oldu?Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Mart dün gece deprem mi oldu?

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 24 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

VAN DEPREM Mİ OLDU?

İran'ın Hoy kentinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sarsıntı Türkiye ve Azerbaycan'da da hissedildi. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Azerbaycan, İran ve Türkiye sınırında saat 06.16'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Van 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 24 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

VAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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