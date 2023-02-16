Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gündem Haberleri

Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Van deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Van deprem ve AFAD Van'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Depremzede çocuk: 'Çok korktuk, öleceğimizi düşündük'Depremzede çocuk: "Çok korktuk, öleceğimizi düşündük"
Vanlı kadınlar depremzedeler için seferber olduVanlı kadınlar depremzedeler için seferber oldu

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

VAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Van'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

VAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Van Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title