Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle sona erdi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali, Akdamar Adası'na yapılan yüzme etkinliği ile sona erdi.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için büyükşehir belediyesi tarafından 19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin desteklediği festival, mikrobiyalitlere dalış programıyla start almış, ikinci gününde ise su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme etkinliği düzenlenmişti. Festivalin üçüncü gününde Adır Adası'na yüzme etkinliği, dördüncü gününde ise Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği ile devam etmişti. Son günde de yaklaşık 150 yüzücü Akdamar Adası'ndan kıyıya doğru yüzdü.

Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıç ekibinin almış olduğu güvenlik önlemleri altında Van Gölü'ne giren yüzücüler, 4 saatlik zorlu parkurun ardından Akdamar Adası'ndan kıyıya kadar yüzerek ulaştı. Yüzme boyunca sık sık "Van Gölü mavidir mavi kalacak" sloganları atan yüzücüler, masmavi sularda da renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalin kentin tanıtımı ve Van Gölü'ne olan duyarlılığın artırılması adına çok kıymetli olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, "Büyükşehir belediyesi olarak Van Gölü'ne büyük önem ve değer veriyoruz. Van Gölü'nün bir yanında festivaller yapıp yerli yabancı birçok sporcuyu kente getirirken bir taraftan da Van Gölü'nü gelecek kuşaklara tertemiz ulaştırmak için dip çamuru temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız Van'ı ve Van Denizi'ni dünyaya tanıtmak. Çünkü ilimiz turizm potansiyeli olan bir kenttir. İnşallah bu gayretlerimizle ilimiz çok daha güzel noktalara gelecek" dedi.

Festivale Ankara'dan katıldığını söyleyen yüzücü İbrahim Akıncı ise "Festival boyunca Van'ın en güzel alanlarını görme fırsatım oldu. Gerçekten festival çok güzeldi. Bizler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Çünkü Van Gölü dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ve tabiata sahip. Van'ı, bu güzel kenti herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese de tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.