Van Denizi Yüzme Festivali, Nemrut Krater Gölü'nde sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde devam ediyor. Yüzücüler ve doğaseverler, güvenlik önlemleri altında gölde yüzüyor.

2. Van Denizi Yüzme Festivali, Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliğiyle sürüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali"nde profesyonel yüzücüler, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün serin sularında yüzdü.

Van Gölü'nün tanıtılması, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Van Denizi Yüzme Festivali, 19 Temmuz'da mikroyalitlere yapılan dalışla başladı. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinin desteklediği festival, her gün Van Gölü'nün ayrı bir noktasında yapılan farkındalık etkinlikleri ile devam etti. Bugün ise Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğaseverler, Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde bir araya geldi. Öğlen saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla Krater Gölü'ne gelen yüzücü ve doğaseverler güvenlik önlemleri altında göle girdi. Burada bir süre yüzen yüzücüler masmavi sularda renkli görüntüler oluşturdu.

Festivale katılmak için İzmir'den geldiğini belirten yüzücü Servet Ateş, festivali organize eden Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "İzmir'den geldim. Festival çok güzeldi. Bizler Van Gölü'ne dikkat çekmek ve Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini tanıtmak istiyoruz. Nemrut Krater Gölü'nün güzelliği ve doğası da adeta bizleri büyüledi. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Festivale Ankara'dan ailece katıldıklarını belirten Ahmet Yıldız ise ilk günden bu yana Van Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşların misafirperverliklerinden çok memnun olduklarını belirterek Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival yarın Akdamar Adası'nda yapılacak yüzme etkinliği ile sona erecek.