Van Denizi Yüzme Festivali'nde Nemrut Krater Gölü'nde Yüzme Keyfi

Van Denizi Yüzme Festivali'nin dördüncü gününde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakıllı Nemrut Krater Gölü'ne gelenler buz gibi suda kulaç attı. Festival, Van Gölü'nü tanıtmak ve turist ilgisini artırmak amacıyla düzenleniyor.

'VAN Denizi Yüzme Festivali'nin dördüncü gününde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 500 rakıllı Nemrut Krater Gölü'ne gelenler buz gibi suda kulaç attı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteklediği festival, 4'üncü gününde Bitlis'in Tatvan İlçesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde devam etti. Katılımcılar krater gölünde yüzerken, güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.