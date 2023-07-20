Van Denizi Yüzme Festivali İkinci Gününde Devam Etti

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali'nin ikinci gününde katılımcılar Çarpanak Adası'ndan kıyıya kulaç attı. Festival, kahvaltı etkinliği ve yüzme aktivitesiyle devam etti.

VAN Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Van Denizi Yüzme Festivali'nin ikinci gününde katılımcılar Çarpanak Adası'ndan kıyıya kulaç attı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin desteklediği festivalin, 2'nci gününde katılımcılara Edremit Kent Meydanı'nda Van Gölü'ne karşı kahvaltı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in de katıldığı kahvaltının ardından yüzme etkinliğinde yer alacak yüzücüler, mini yüzme testinden sonra teknelerle Çarpanak Adası'na geldi. Burada bone, bileklik ve yüzme balonlarıyla kıyıya kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik de etkinlik süresince eşlik etti. Zaman zaman ada ile kıyı arasında bulunan tarihi Kral Yolu'nda yürüyen katılımcılar, yaklaşık 20 dakikanın ardından kıyaya ulaştı.