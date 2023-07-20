Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali, mikrobiyalitlere dalış programıyla başladı. Festival, Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, İzmir ve Bitlis gibi illerden 200'ün üzerinde sporcu ve doğasever festivalde yer almaktadır. Festival, 5 gün sürecek olup farklı etaplarda gerçekleştirilecektir.

2. Van Denizi Yüzme Festivali başladı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesince Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Van Denizi Yüzme Festivali', mikrobiyalitlere dalış programıyla start aldı.

Van Gölü'nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak için büyükşehir belediyesince geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Van Denizi Yüzme Festivali, bu yıl da renkli görüntülerle başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneğinin desteklediği festivale; İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, İzmir ve Bitlis gibi illerden 200'ün üzerinde sporcu ve doğasever katıldı. Etaplar halinde 5 gün sürecek festivalin ilk gününde Edremit ilçesindeki Dalış Okulu'nda bir araya gelen katılımcılar, dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış gerçekleştirdi.

"Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini göreceğim için çok heyecanlıyım"

İlk defa Van Gölü'ne dalış gerçekleştireceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen katılımcı Derya Çelik ise "Van Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini göreceğim için çok heyecanlıyım. İlk defa dalacağım. Etkinliği gerçekleştiren ve desteklerini esirgemeyen Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

20 Temmuz'da su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme etkinliği, 21 Temmuz'da kıyıdan Adır Adası'na yüzme etkinliği, 22 Temmuz'da Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği ile devam edecek olan festival, 23 Temmuz'da Akdamar Adası'na yüzme etkinliği ile sona erecek.

Festivale Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Van Gölü Aktivistleri Derneği temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelen dalgıç ve doğaseverler katıldı.