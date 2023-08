VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediyesi tarafından organize edilen, Van Denizi'ni tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11.'si düzenlenen "Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali" şölen havasında geçti.

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren festival, bir birinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. İlk günü flyboard gösterisi ile başlayan festival, akabinde iki gün boyunca plaj futbolu, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yelken, yüzme, kano, dragon, ördek yakalama, bilek güreşi, hemsball, parasailing, banana, ringo, sürat teknesi, jet ski, yelken, zeka oyunları gibi birçok etkinlikle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği festivale binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle doyasıya eğlendi.

500 sporcunun yarıştığı yarışmalar ilgiyle takip edilirken, Vanlıların yoğun ilgili gösterdiği festivalde Tivorlu İsmail'in söylediği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve sporcuların kıyasıya yarıştığı festival ile Edremit Belediyesi Vanlılara unutulmaz iki gün yaşattı. Bir taraftan imar, ihya, inşaat, altyapı, üstyapı çalışmaları yapan Edremit Belediyesi diğer yandan ise kültür, sanat, eğitim ve en önemlisi spor ve turizm alanlarında hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Yeni Edremit'te kültüre, turizme ve sosyal belediyeciliğe büyük önem verdik"

Dünyada yaşanan pandemi sürecinden dolayı ara verilen ve bu yıl yeniden düzenlenen '11. Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali' ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bu festivali ısrarla sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Deniz kenarında yapılan en anlamlı etkinliklerden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Say, festivale gösterilen yoğun ilgi ile vatandaşın bu tür etkinliklere önemle ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Başkan Say, "Yeni Edremit'i inşa ederken, sadece altyapı üstyapı çalışmaları yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşın ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da çalışmalar yapmaktayız. Bu yüzden biz de göreve geldiğimiz günden itibaren gerek spora gerek kültür etkinliklerine, gerek ilçe turizmine ve sosyal belediyeciliğine büyük önem verdik" dedi.

"Yeni Edremit için birçok projeye imza attık"

Gençlerin spora, kültüre ve farklı kulvarlara yönlendirilmeleri için birçok fiziki projeye de imza atarak tamamladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, "Bunlardan ilk olarak Edremit Spor Kulübümüzü kurduk. Bölgenin ilk dalış okulunu bölgemize kazandırdık. Gençlik merkezimizi tamamladık. İlçemize 5 adet semt sahası kazandırdık. İlçe stadyum projemizi tamamladık. Yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete açtık. Ulusal ve uluslararası çeşitli branşta birçok sporcumuzu desteklemekteyiz. Bölgenin ilk millet kıraathanesini açtık. 500 öğrenci kapasiteli sürekli eğitim merkezini hizmete açtık. Şabaniye Millet Parkı ve kitap kafemizi açtık. Edremit ulaşım kart ile üniversite öğrencilerimizin ulaşım ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. İlçemizin ilk engelsiz yaşam merkezini hizmete açtık. Aile toplum merkezini hizmete açtık. 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap desteğinde bulunduk. Maddi durumu olmayan, başarılı 383 üniversite öğrencimize tablet desteğinde bulunduk. YKS sınavına giren olan bin 424 ihtiyaç sahibi öğrencimizin sınav ücretlerini karşıladık. BESYO kurslarımızla 192 öğrencimiz üniversiteli oldu. Toplum merkezinde 21 farklı branşta kurslarımız devam ediyor. 6 adet etüt merkezi açtık" ifadelerini kullandı.

-"Sırtını denize dönen kentin yüzünü denize döndürmeye devam edeceğiz"

Van'ın tanıtımı açısından önemli olan bu festivali son derece önemsediklerini de vurgulayan Başkan Say, "Kentimizin özellikle turizm pastasından hak ettiği payı alması için bu gibi festivallerin çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Israrla sırtını denize dönen kentin yüzünü denize döneceğini ve bunun için her türlü çalışmayı yapacağımızı söylemiştik. Geçmişte yaptığımız gibi bu yılda yapmanın mutluluğunu yaşadık. İki gün boyunca Van ve Edremit, bu tarz etkinliklerle dolu dolu keyifli zaman geçirdi. İki gün boyunca süren ve müsabakalara katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - VAN