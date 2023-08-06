Van Denizi Bisiklet Festivali Bitlis'te sona erdi

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali, Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona erdi. Festival kapsamında bisiklet tutkunları, Van'dan Tatvan'a kadar 140 kilometre pedal çevirdi. Festivalin amacı, Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak ve korumak.

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5.'si düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali kapsamında Van'dan yola çıkan bisiklet tutkunları, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Van Gölü Aktivistleri Derneği katkılarıyla organize edilen festivale katılanlar, yaklaşık 140 kilometre pedal basarak Tatvan'daki İşletme Parkı'na geldi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Göldeki güzellikleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Festivalimizin 3. gününde 250 sporcumuzla 140 kilometreyi tamamladık. Aramızda İran, Azerbaycan, Fransa ve Almanya'dan da gönüllüler var. Van Gölü'nü tanıtmak istiyoruz. Göl ve çevresi eşsiz bir güzelliğe sahip. En son ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı 1. seçilmişti. Gölü korumamız gerekiyor. Van Gölü mavi kalsın, kirlenmesin."

Festivale Almanya'dan katılan Betül Akman ise bisiklet tutkunu olduğunu, festival için Van'a geldiğini anlattı.

İranlı Mohammed Ali Şahedi, "İran'daki Urmiye Gölü kurudu. Van Gölü'nde de ayın durumun yaşanmasını istemiyoruz. 20 kişilik bir grupla buraya geldik. Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Festival sayesinde insanlar birbiriyle tanışıyor, kaynaşıyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Aysel Topaloğlu da festivalin güzel geçtiğini ve Van Gölü'nün güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade etti.