Van Denizi Bisiklet Festivali Başladı

'VAN Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla 5 Ağustos'ta Van'dan yola çıkan 250 bisikletçi, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta kente ulaştı. Tarihi İhlasiye Medresesi önüne kamp kuran 250 bisikletçi, 430 kilometre olan Van Gölü'nün çevresini turladıktan sonra yeniden Van'a ulaşacak.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleri ile Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla, 5-13 Ağustos tarihleri arasında, 5'incisi düzenlenen 'Van Denizi Bisiklet Festivali' pazar günü başladı. Van Atatürk Kültür Parkı'nda başlayan festivale, Türkiye'den ve yurt dışından hem amatör hem de profesyonel 250 bisikletçi katıldı. Göldeki kirliliğe dikkat çekmeyi, Van Gölü'nü tanıtmayı ve bu anlamda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bisikletçiler, Bitlis'in düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü olan 8 Ağustos'ta kente ulaştı. Tarihi İhlasiye Medresesi önüne kamp kuran 250 bisikletçi, 430 kilometre olan Van Gölü'nün çevresini turlayacak.