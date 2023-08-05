Van Denizi Bisiklet Festivali Başladı

'VAN Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla' kentte 5'ncisi düzenlenen ' Van Denizi Bisiklet Festivali' bugün başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen 250 bisikletçi 8 gün boyunca 430 kilometrelik Van Gölü'nün çevresinde pedal çevirecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından, ' Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla, 5-13 Ağustos tarihleri arasında, 5'incisi düzenlenen ' Van Denizi Bisiklet Festivali' bugün başladı. Van Atatürk Kültür Parkı'ndaki etkinlikle başlatılan festivale Türkiye'den ve yurt dışından hem amatör hem de profesyonel 250 bisikletçi katıldı. Göldeki kirliliğe dikkat çekmeyi, Van Gölü'nü tanıtmayı ve bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival kapsamında bisikletçiler Van Gölü'ne gelerek, göl çevresindeki 430 kilometrelik alanda pedal çevirmeye başladı.

Doğuştan görme engelli olan ve İstanbul'dan festivale katılmak için gelen müzik öğretmeni Özlem Erten, ilk kez Van'a geldiğine ve çok mutlu olduğunu söyledi. Erten, "Bisiklete binmek çok farklı bir duygu. Bir görme engelli olarak da bunu çabalayarak başardım" ifadelerini kullandı. Erten'e yardımcı olmak için Gaziantep'ten gelen tandem antrenörü Müslüm Olcay ise "Van Gölü'nün kirliliğine ve güzelliklerine dikkat çekmek için buraya geldik. Bizim bisikletlerimiz ikili bisiklet. Sürücüsü gören ancak arkadakinin görmediği ikili şekilde sürüyoruz. Birçok festivalde bulunuyoruz. Ama ilk kez Van'a geldik" dedi.