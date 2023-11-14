Van'daki oto tamir ustaları kış mevsimi öncesi araç bakımı konusunda uyarıda bulundu

Van'daki oto tamir ustaları, sürücülerin yaklaşan kış mevsiminde karşılaşılabilecekleri risklere karşı araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte oto tamircilerde hareketlilik başladı. Oto tamir ustaları, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araç sahiplerinin çok geç kalmadan kışlık bakımını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerine dikkat çekti. Kış öncesi aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının bin 500 ile 2 bin TL arasında değiştiğini belirten oto tamir ustaları, kışın antifrizin yetersiz kalmasından dolayı arızalanan motor masrafının yaklaşık 50 bin TL'ye çıkabileceğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin konuşan Hakan Elpe isimli usta, araç sahiplerinin kar düşmeden lastiklerini değiştirmelerini önerdi. Karın yağmasıyla birlikte birçok oto bakım ve lastikçilerde yoğunlukların yaşandığını, bu yüzden de iyi hizmet alamadıklarını ifade eden Elpe, "Ne kadar erken değiştirseler o kadar iyi olur. Diğer bakımlarını da yaptırmak zorundalar. Yapmasalar aksi takdirde araçlarında farklı sorunlar çıkabiliyor. Bir antifriz yüzünden motorunda sorun çıkabiliyor. Bir antifriz yüzünden motor iniyor. Yağa su karışıyor ve bu da çalışmama riski oluşturuyor. Bunların hepsine dikkat etmek ve zamanında yaptırmak lazım" dedi.

20 yıldır oto bakım ve lastik değişim işini yaptığını dile getiren Ferhat Salaz, "Sezon yoğunluğu yaşamadan kışlık bakımların yapılması gerekiyor. Bu hem bizim için hem de müşteri için iyi olur. Kışlık bakım için lastik, balata, antifriz ve fren hidrolik yağı değişiminin yapılması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı zaman araçta bir çok risk oluşabilir. Burası kış bölgesi özellikle araç sahipleri performans lastikler taktırsınlar. Araç bakımlarını düzenli yapsınlar" diye konuştu. - VAN