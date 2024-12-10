Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne?

Van'da yaşanan zincirleme trafik kazası, şehirde büyük paniğe neden oldu. Özellikle yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle gerçekleşen bu kazalar, " Van'da zincirleme trafik kazası neden oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 51 kişi yaralandı. Peki, Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Detaylar haberimizde...

VAN'DA ZİNCİRLEME KAZA

Van Valisi Ozan Balcı, yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4'ü ağır 51 kişinin de yaralandığını söyledi.

TRAFİK KAZASINDA YARALI VEYA ÖLÜ VAR MI?

Van Valisi Ozan Balcı, Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazaları hakkında açıklama yaptı. İki ayrı kazada 21 araç birbirine çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere toplam 51 kişi yaralandı. Kazalar, sabah saatlerinde yolun 35-40. kilometreleri arasında gerçekleşti. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Vali Balcı, olay yerinde yaptığı incelemede, kazanın yoğun sis ve gizli buzlanma kaynaklı olduğunu belirtti. Ayrıca, kazanın ardından sağlık, emniyet ve kurtarma ekiplerinin hızlıca olay yerine intikal ettiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi. Vali Balcı, hayatını kaybeden kişiye rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.