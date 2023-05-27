Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Van'da tanıtımı yapıldı. Vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi.

Van'da TOGG ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Van'da TOGG'a yoğun ilgi

VAN - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Van'da yoğun ilgi görürken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, tanıtım çalışmaları çerçevesinde dün itibariyle Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Van Valiliği önündeki alana getirilen "Kula" rengindeki 65 Van 65 plakalı TOGG T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOGG'u yakından görmek için birbirleriyle adeta yarışan vatandaşlar, yerli otomobil TOGG ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Daha önce bir toplu iğne üretemiyorduk, şimdi otomobil üretiyoruz"

Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil 'Devrim'in üretilmesinin engellendiğini hatırlatan vatandaşlar, yerli otomobil TOGG ile gurur duyduklarını kaydetti. İHA muhabirine konuşan Niyazi Şahin isimli vatandaş ise daha önce bir toplu iğne üretemezken, şimdilerde otomobiller, uçaklar ve gemiler üretildiğine dikkat çekerek, otomobilin üretilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.