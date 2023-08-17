Van'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Van'da polis ekipleri, vatandaşları "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Atlı Polis ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, 9-16 Ağustos'ta ekipler, KADES uygulaması hakkında 1990 kadını bilgilendirdi, broşür dağıttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 108 eğitim ile 3 bin 154 kişiye "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" uygulaması hakkında bilgiler verdi.