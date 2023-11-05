Van'da otomobil yangını iş yerine sıçradı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçramasıyla korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Van'da korkutan yangın: Park halindeki otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçramasıyla korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilde çıkan yangın yan tarafındaki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği'nden çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin alev alev yanan otomobile müdahalesi sırasında meydana gelen patlama, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından otomobil ile iş yeri söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.