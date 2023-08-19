Van'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

VAN'da şarampole yuvarlanıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 35 APP 331 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanıp, elektrik direğine çarptı. Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen sürü öldü, yanındaki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)