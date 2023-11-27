Van'da Oto Lastik Ustaları Kış Lastiği Uygulamasının Bir Ay Erken Başlamasını İstiyor

Oto lastik ustaları, Van'da kış mevsiminin çetin geçtiği ve hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü bölgede, kar yağmadan kış lastiklerinin taktırılması önerisinde bulundu. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başlıyor.

Oto lastik ustaları, kış mevsiminin çetin geçtiği ve hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Van'da, kar yağmadan kış lastiklerinin taktırılması önerisinde bulundu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başlıyor. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve daha güvenli sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

"Kış lastiği uygulaması Van'da bir ay erken başlasın"

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustalarından Yusuf Sancak, havaların erken soğuduğu ve karın erken yağdığı bölgede zorunlu kış lastiği uygulamasının bir ay erken başlaması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde karın yağmasıyla hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor anlar yaşadığını hatırlatan Sancak, "Sürücüler, kar yağışını ve buzlanmanın oluşmasını beklememeleri gerekir. Bu yüzden havaların soğumasıyla birlikte lastikleri hemen değiştirmesi lazım. Kar yağışıyla birlikte işlerimizde zorluk yaşandı ve hiç yürümedi. Ancak bir ay öncesinde değiştirilmiş olsaydı işlerimiz daha rahat olurdu" dedi. - VAN