Van'da Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından düzenlenen 'Anatolia Jewelry Show' Fuarı

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nin desteğiyle US Fuar tarafından 2'incisi gerçekleştirilen 'Anatolia Jewelry Show' fuarı, kuyum sektörünün marka temsilcilerini Van'da buluşturdu. Ünlü mankenlerin takılarla stantlarda boy gösterdiği fuarda Van kedisi ve Akdamar Adası'nın altından yapılmış maketleri ise büyük ilgi gördü.

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nin desteğiyle US Fuar tarafından 2'incisi gerçekleştirilen 'Anatolia Jewelry Show' fuarı, kuyum sektörünün marka temsilcilerini Van'da buluşturdu.

Van'da düzenlenen altın ve mücevher fuarı "Anatolia Jewelry Show" büyük ilgi gördü. Kuyum sektörü markalarının 300'ü aşkın ürün grubunu içeren kilolarca altın takılarıyla katıldıkları fuar göz kamaştırdı. Ünlü mankenlerin takılarla stantlarda boy gösterdiği fuarda Van kedisi ve Akdamar Adası'nın altından yapılmış maketleri ise büyük ilgi gördü.

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan, bölgenin en önemli ihtisas fuarlarından birini 2'nci kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Van'ın kuyum sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu, bunun bu fuarla tescillendiğini belirten Aslan, "Birçok marka yeni ürünlerinin yanı sıra bölgemizin talep ettiği birbirinden şık tasarıma sahip ürünleriyle bu fuarda yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından kuyum oda ve dernek başkanlarımızı ağırlıyoruz. Fuarımıza İran'dan, Irak'tan gelen ziyaretçi heyetleri de büyük ilgi gösteriyor. Gelecek yıl çok daha büyük bir organizasyonla kuyum sektörünün karşısında olacağız" dedi.

US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler de kuyum sektörünün ve Van'ın potansiyeline yürekten inandıklarını belirterek, "Uzun yıllardan beri kuyum sektörünün en etkin fuarlarını gerçekleştiriyoruz. Van'a inandık, burada bizlere destek veren kişi ve kurumlara güvendik. Bugün kuyum sektörünün Doğu Anadolu'daki en etkin fuarını ortaya çıkarmış olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Demet Şener, Cansu Taşkın, Tuba Özay, Simge Tertemiz gibi ünlü mankenlerin taktıkları mücevherlerle ziyaretçilerle bol bol fotoğraf çektirdikleri fuar, cumartesi gününe kadar devam edecek. Van Valisi Ozan Balcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva başta olmak üzere meslek odası ve STK temsilcileri fuarda stantları tek tek ziyaret ederek ürünleri inceledi ve bilgi alışverişinde bulundu. - VAN