Van'da koyun sürüsüne çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, koyun sürüsüne çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada 25 koyun telef oldu.
Van'ın Muradiye ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.K. yönetimindeki 65 AAD 588 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Muradiye- Çaldıran kara yolunun 10'uncu kilometresinde, koyun sürüsüne çarptı.
Otomobilde bulunan Z.K. ve H.K, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada 25 koyun telef oldu.
Bir süre kapanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Otomobil