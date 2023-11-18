Van'da Kar Yağışıyla Birlikte Oto Lastikçilerde Yoğunluk

Van'da yüksek kesimlerin karla kaplamasının ardından oto lastikçilerde kış mesaisi başladı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Van'da da geçtiğimiz gece itibariyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kentteki araç sürücülerini tedirgin etti. Araç sürücüleri, lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerde sıraya girdi.

Van'da yüksek kesimlerin karla kaplamasının ardından oto lastikçilerde kış mesaisi başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor. Van'da da geçtiğimiz gece itibariyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kentteki araç sürücülerini tedirgin etti. Araç sürücüleri, lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilerde sıraya girdi.

İHA muhabirine konuşan lastikçi Fırat Karahan, yüksek kesimlere kar yağışının ardından büyük bir yoğunluğun yaşandığını belirtti. Gün içerisinde sırada bekleyen çok sayıda aracın olduğunu ve yetiştirmekte güçlük yaşadıklarını ifade eden Karahan, "Bu süreçte sırada bekleyen müşterilerimizin anlayışlı olmasını istiyoruz. Kar yağmadan gelirlerse hem sırada beklemezler hem de iyi hizmet alırlar. Lastikler ıslanınca değişim konusunda bizi zorluyor" dedi.

"Kar yağışını görünce koştuk"

Aracının lastiğini değiştirmek için sırada bekleyen Faruk Ergin isimli vatandaş ise "Kar yağışı sonrası yazlık lastiklerle yola çıkmak güvenli olmaz. Bu yüzden işimizi erkenden halledelim dedik. Bugün biraz kalabalığa denk geldik, yaklaşık 10 lastikçiye gittik. Hepsinde de çok sıra vardı. Sıranın en az olduğu yere geldik" diye konuştu. - VAN