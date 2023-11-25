Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Van'daki kadınlar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yoğun katılımlı bir yürüyüş düzenlendi.

Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonuyla, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeler ile Aile Destek Merkezleri bünyesindeki kadınların desteğiyle "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" temalı bir yürüyüş düzenlendi. Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen kadınlar, "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

"Güvenli bir ortamda geleceğimizi kurmak istiyoruz"

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti. Şiddetle mücadele gayesiyle düzenledikleri etkinliklerin farkındalığı artırmasını temenni eden İl Müdür Yardımcısı Yılmaz, "Kadınlar olarak şiddetin son bulduğu bir dünyada yaşamımıza devam edeceğiz. Kadınlarımızın hepsi şiddete maruz kalma riski altında olduklarından dolayı tedirginler. Böylece herkes sesini duyurmak ve şiddetin son bulmasını istiyor. Her gün yeni bir kadın cinayetiyle karşılaşıp morallerimizin bozulmasını istemiyoruz. Güvenli bir ortamda geleceğimizi kurmak istiyoruz" dedi.

Kadınlara şiddete 'dur' demek için tek vücut olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise, "Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bugün ve bu hafta boyunca da bu etkinliklerimize devam edeceğiz. İnsan olarak kadınlarımız da erkeklerimiz de çok kıymetlidir. Bütün varlığa, canlılara şiddete hayır diyoruz" diye konuştu. - VAN