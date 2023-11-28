Haberler ›› Kadın ›› Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenlendi

Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenlendi

28 Kasım 2023 16:31 Son Güncelleme: 16:32 Abone Ol

Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' semineri, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede alınan önlemler ve farkındalık oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verildi.