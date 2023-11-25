Van'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Seminer Düzenlendi

Van'ın Tuşba Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir seminer düzenledi. Seminere çok sayıda kadın katıldı ve uzmanlar şiddet türlerini, önleyici ve koruyucu faktörleri anlattı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir seminer düzenledi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminere çok sayıda kadın katıldı. Kadınlara yönelik düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her yıl 25 Kasım günü belediye olarak 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla çeşitli eğitimler ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Kadının evin temel direği ve ailenin baş tacı olduğunu söyleyen Başkan Akman, kadının köşeye atılmaması gerektiğini kaydetti. Kadının hem evin hanımı hem de çocukların annesi olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Kadına şiddeti kınıyorum ve kabul etmiyorum" dedi.

Başkan Akmanın yaptığı açılış konuşmasının ardından kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, uzmanlar şiddet türlerini, önleyici ve koruyucu faktörleri anlattı. Kadın ve çocukların şiddette karşı bilinçlendirmesinin önemine dikkat çekildi. - VAN