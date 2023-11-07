Van'da Kadın Astsubaylar KADES Uygulamasını Anlattı

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın astsubayları, yol trafik uygulama noktasında sürücüleri durdurup aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularında bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı. Van'da 2018 yılında sadece 54 kişi ile başlayan KADES uygulamasını şu an itibarıyla 17 bin 91 kişi kullandığı bildirildi. Van'da KADES uygulaması ile yapılan ihbar sayısı ise toplam 5 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın astsubayları, yol trafik uygulama noktasında sürücüleri durdurup aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konularında bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı. Van'da 2018 yılında sadece 54 kişi ile başlayan KADES uygulamasını şu an itibarıyla 17 bin 91 kişi kullandığı bildirildi. Van'da KADES uygulaması ile yapılan ihbar sayısı ise toplam 5 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında KADES uygulaması hayata geçirildi. Şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor. Türkiye'de uygulamaya konulduktan sonra şimdiye kadar 5 milyon 697 bin 814 kişi KADES uygulamasını telefonlarına indirdi, bu uygulama ile 937 bin 354 ihbar alındı. Van'da ise 2018 yılında 54 kişinin kullandığı KADES uygulamasını 2019 yılında 426, 2020 yılında bin 405, 2021 yılında 4 bin 591, 2022 yılında 6 bin 65, 2023 yılının Kasım ayına kadar ise 4 bin 550 kişi indirirken, toplam uygulamayı kullanan kişi sayısı de 17 bin 91 kişi oldu. Van'da KADES uygulaması ile yapılan ihbar sayısı ise toplam 5 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

Uygulamanın daha görünür hale gelmesi için bir yandan polis bir yandan da jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Van'da aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığının kadın astsubayları Van'ın Erçek mevkisindeki yol trafik uygulama noktasında araçları tek tek durdurup KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı. Kadın yolculara KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan jandarma ekipleri, erkek yolculara ise Kadınlara el kalkamaz broşürü verdi. Yolculuk yapan vatandaşlar ise kadına yönelik şiddeti kabul edilemez olduğunu söyledi. (DHA)