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Van'da İran plakalı otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Van'da İran plakalı otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Van'ın Saray ilçesinde İran plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Saray-Özalp karayolunda meydana geldi. Sürücü otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Saray ilçesinde İran plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Saray-Özalp karayolunda meydana geldi. Veli Mehpupniyah yönetimindeki İran plakalı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü otomobilden çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Saray İran Van Otomobil Haberler

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