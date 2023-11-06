Van'da domuza çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde, yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde, yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu balık bendi yakınında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DMK 743 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı.
Kontrolden çıkarak yolun kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil