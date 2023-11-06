Haberler

Van'da domuza çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

 - Güncelleme:

Otomobil Haberleri

Van'ın Erciş ilçesinde, yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Otomobil kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde, yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu balık bendi yakınında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DMK 743 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı.

Kontrolden çıkarak yolun kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

Van Kaza Otomobil Sağlık Haberler

title