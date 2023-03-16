Van'da deprem oldu mu? İran'daki depremin büyüklüğü ne? İran'da fay hattı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Khoy kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok ilden hissedildi. Peki, Van'da deprem oldu mu? İran'daki depremin büyüklüğü ne? İran hangi fay hattı var mı? Büyük Van depremi ne zaman oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Türkiye dört bir yandan gelen deprem haberleriyle çalkalanırken, bir deprem haberi de komşu ülke İran'dan geldi. Vatandaşlar İran'daki depremin büyüklüğünümerak ediyorlar. Peki, Van'da deprem oldu mu? İran'daki depremin büyüklüğü ne? İran hangi fay hattı üzerinde? Detaylar haberimizde...

VANDA DEPREM Mİ OLDU?

İran'da merkez üssü Hoy kenti olan bir deprem meydana geldi. Saat 14:47'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.3 olduğu açıklandı. Deprem başta Van olmak üzeri birçok ilde hissedildi.

İRANDA FAY HATTI VAR MI?

İran platosu, aktif katlanma, kırılma ve volkanik püskürmeleri içeren çok tipteki tektonik aktivitelere konudur. İran pek çok fay hattına sahiptir ki bu da özellikle ülkenin başşehrinde yaşamayı tehlikeli yapar. Bu ayrıca onun uzun tarihinde feleket getiren deprem aktiviteleri ile bilinir.

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.

EN UZUN DEPREM KAÇ SANİYE SÜRMÜŞTÜR?

Şimdiye kadar kayda geçen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki depremdi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar tarihe Büyük Şili Depremi olarak geçti.