Van'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Van'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Van'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Van'da az önce deprem oldu mu?

Van'da deprem mi oldu? Van'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Van deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Van deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Van'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Van'da az önce deprem oldu mu?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van Tuşba ilçesinde saat 08:05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Tuşba ilçesinde 12.82 km mesafede 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.