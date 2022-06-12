Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu? - Haberler

Van'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olumsuz bir çağrının yapılmadığını ifade ederek, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerine yer verdi. Peki, Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

AFAD VAN'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.89 km olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5.2 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 21.35'te Van'ın Kuşçu Muradiye ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

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