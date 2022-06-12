Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu? - Haberler

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Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

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Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.89 km olarak açıklandı. Vatandaşlar depremin kaç büyüklüğünde olduğunu ve ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

Van'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olumsuz bir çağrının yapılmadığını ifade ederek, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerine yer verdi. Peki, Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21:35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18.89 km olarak açıklandı.

Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 21.35'te Van'ın Kuşçu Muradiye ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van'da ne zaman deprem oldu?

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