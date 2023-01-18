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Van'da deprem devam edecek mi? Van'da artçı depremlerin devam etme riski var mı? 18 Ocak Van'da artçı depremler devam edecek mi?

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Van'da deprem devam edecek mi? Sorusu, 18 Ocak tarihinde gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Van'da deprem devam edecek mi? Van'da artçı depremlerin devam etme riski var mı? 18 Ocak Van'da artçı depremler devam edecek mi?

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Van'da deprem devam edecek mi? Sorusu, meydana gelen depremin ardından birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Van'da artçı depremlerin devam etme riski var mı? Merak ediliyor. Ülke genelinde yaşanan depremler, vatandaşlarda paniğe neden olabiliyor. Peki, Van'da deprem devam edecek mi? Van'da artçı depremlerin devam etme riski var mı? 18 Ocak Van'da artçı depremler devam edecek mi?

VAN'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

Van'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar tarafından Van'da deprem devam edecek mi? Sorusuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Depremin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda artçı depremlerin devam etme riski bulunmakta.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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