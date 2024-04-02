Dem Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı. Peki, Van'da başkanlık AK Parti'ye mi geçti? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri mi alındı?

VAN'DA BAŞKANLIK AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Dem Parti'nin kazandığı Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI NE DEDİ?

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor" dedi. Bakırhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nin ve yasaların tüm denetimlerinden geçerek adaylığı bizatihi YSK tarafından ilan edilen belediye eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor.

Seçime iki gün kala, mesai bitiminden beş dakika önce Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir.

Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.

31 MART 2024 YEREL SEÇİMDE VAN'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?

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