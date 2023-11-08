Van'da araç takla attı: 1 yaralı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçtaki yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Zernek Barajı civarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.