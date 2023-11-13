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Van'da 4 Kapalı Semt Pazarı Tamamlanma Aşamasında

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da yapımına başlanan 4 kapalı semt pazarında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Pazar alanlarında satış noktaları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları bulunuyor. Semt pazarları, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından hizmete açılacak.