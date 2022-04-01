Samsun'da 2 yılın ardından ilk teravih

SAMSUN - Samsun'da korona tedbirleri nedeniyle iki yıldır camilerde kılınmayan teravih namazı bu akşam ilk kez kılındı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iki yılın ardından Samsun'da ilk teravih namazının kılınma sevinci yaşandı. Kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda vatandaş teravih namazını kılmak için başta İlkadım ilçesindeki Büyük Cami olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Vatandaşlar Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla Ramazan'ın coşkusunu yaşadı.

İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi.