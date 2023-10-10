Van Büyükşehir Belediyesi ve KADEM Kadınlara Seminer Düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) ortak çalışmasıyla kadınlara yönelik seminer düzenlendi. Seminerde, İslam dininin kadına verdiği değer ve kadının önemi anlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) ortak çalışmasıyla kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve KADEM iş birliğinde kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Van Üniversite Camii Kur'an Kursu Öğreticisi ve Tuşba Gençlik Koordinatörü Tuba Akkuş, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Konuşmasında, İslam dininin kadına verdiği değeri anlatan Akkuş, İslam dini ve diğer dinlerde kadının yerini karşılaştırarak, İslamın kadına verdiği önemi anlattı. Konuşmasında ayrıca ayet ve hadisler ışığında kadının önemine vurgu yapan Tuba Akkuş, Peygamber Efendimizin hayatından da örnekler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği eğitim semineri soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN