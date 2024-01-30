Van Büyükşehir Belediyesi'nden işçilere yüzde 95 zam

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Van Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere ortalama yüzde 95 oranında zam yapıldı.

Bir süredir devam eden görüşmelerin sonucunda komisyon kararıyla Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan MAVİKENT, BELVAN, VANSU ve kadrolu işçilere yönelik Hizmet İş Sendikası ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile memurlara uygulanan 6 aylık enflasyon farkı işçilere de uygulanmasına karar verildi. Düzenlenen imza töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sözleşmenin işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, her iki tarafa anlayış ve hoşgörülerinden ötürü teşekkür etti. Vali Balcı, "İşçi dostu bir vali olarak söylüyorum, işçilerin emeğinin sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Hem ahlak hem de vefa gereği bunu yapmalıyız. Şehrimize hizmetlerin sunulmasında, ilimizin imarı, ihyası ve inşasında işçilerimiz yoğun emek veriyor. Kültürden kırsal hizmetlere, karla mücadeleden yol çalışmalarına kadar birçok çalışmada işçiler yer alıyor. Bu zamana kadar da işçilerimiz özveriyle çalışarak kentimizde birçok projeye imza attılar. Gönül isterdi ki işçilerimize daha çok verelim. Ama biliyorsunuz belediyenin bütçesi dengeli bir bütçe hem çalışanlarımıza hem de kentimize hizmet etmek zorundayız. Ama tüm bunlara rağmen işçilerimize yüzde 95 oranda zam yaptık. Biz burada aslında devlet ve millet adına hakem gibiyiz. Devletin ve milletin parasını işçilerimizi de mağdur etmeden onlara veriyoruz. Çünkü işçilerimizin de aileleri, çocukları, öğrencileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Çünkü işçilerimiz mutlu olursa bizler de daha güzel işler, daha güzel projeler üreteceğimize inanıyorum. Bu çalışmada genel sekreterimize, VASKİ Genel Müdürümüze, genel sekreter yardımcılarımıza, sendikacı arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, işçi arkadaşlarımızın yeni maaşlarının hayır ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Hak-İş Hizmet-İş Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise "Sözleşmemizin tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz işçiler dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kentimiz için canla başla çalışacağız. Valimize iyi niyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediyesi adına Vali Ozan Balcı ve Hizmet-İş Sendikası adına Fatih Akdeniz, hazırlanan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Nihat Arpa, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ilgili daire başkanları ve işçiler katıldı.