Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye ilçesinde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Babacan-Devetaş grup mahalle yolu, Yukarı Argit yolu ve Keçikıran Mahallesi yolu sıcak asfalta kavuştu. Ayrıca, mahalle yollarında çizgi çalışmaları da tamamlandı.
Van Büyükşehir Belediyesince, Muradiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmesine yönelik çalışalar sürüyor.
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muradiye ilçesinde 8 kilometrelik Babacan-Devetaş grup mahalle yolu, 3,2 kilometrelik Yukarı Argit yolu ve 1,8 kilometrelik Keçikıran Mahallesi yolu sıcak asfalta kavuşturuldu.
Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çizgi çalışması da yapılan mahalle yollarında çalışmalar tamamlandı.