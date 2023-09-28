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Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye ilçesinde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Babacan-Devetaş grup mahalle yolu, Yukarı Argit yolu ve Keçikıran Mahallesi yolu sıcak asfalta kavuştu. Ayrıca, mahalle yollarında çizgi çalışmaları da tamamlandı.