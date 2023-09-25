Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlara 'Aile İçi İletişim' Semineri Düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ederek İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'ı Vanlı kadınlarla buluşturdu. Seminerde aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve ailenin önemi gibi konular ele alındı.

Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadınlara yönelik eğitim ve sağlık seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Aile İçi İletişim" seminerine kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerde konuşan İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ, aile içi iletişimde yaşanan temel sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, aile kavramı, anne ve babanın aile içindeki rolü, sevgi ve saygı gibi konularda bilgiler verdi.